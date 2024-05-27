Последние новости шоу-бизнеса 27 мая: что с Пугачевой, Агаларовым, Бузовой

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Ольга Бузова, Эмин Агаларов, Алла Пугачева

СМИ сообщают, что Эмин Агаларов тайно женился, любимый особняк Аллы Пугачевой на Истре не могут продать, а Ольга Бузова поцеловала бывшего молодого человека на съемках шоу «Сокровища императора». Какие последние новости шоу-бизнеса известны 27 мая?

Почему не продается особняк Пугачевой

Особняк народной артистки СССР Аллы Пугачевой на Истре подешевел из-за низкого спроса. Как отмечает источник, любимую дачу Примадонны в Подмосковье не могут продать и вынуждены постоянно снижать цену.

Речь идет о недвижимости в деревне Бережки Солнечногорского района, которую Пугачева переоформила на своего внука Никиту Преснякова, эмигрировавшего в 2022 году в США. Сейчас там живет помощница исполнительницы.

Объявления о продаже дома появились сразу на двух специализированных сайтах. В первом недвижимость продают за 132,5 млн рублей, а во втором — за 125 млн рублей. Источник напоминает, что особняк уже пытались продать в 2023 году. Тогда за него просили почти в два раза больше — 225 млн рублей.

Это имение Пугачева называла своей «дачей». У дома есть причал и береговая линия.

Агаларов тайно женился?

Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова зарегистрировали брак во второй раз, сообщает StarHit. Возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов в воскресенье, 26 мая, после чего состоялось закрытое торжество в ресторане.

Агаларов и Гаврилова впервые вступили в брак в июле 2018 года. Решение о регистрации было принято после пяти лет отношений. Тогда состоялось пышное торжество, которое посетили около 250 гостей. Однако в 2020 году пара развелась. У них есть общая дочь Афина, также у Гавриловой сын от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался скромнее. На мероприятии выступил рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), который редко появляется в Москве, но завсегдатай всех фестивалей Эмина. Кроме того, торжество посетил исполнитель Баста (Василий Вакуленко).

Фото: Социальные сети Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Бузова воссоединится с Давой?

Телеведущая и певица Ольга Бузова поцеловала рэпера Даву (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Ранее они состояли в романтических отношениях.

На съемках этого проекта Бузова и Дава встретились впервые за три года после расставания. В недавнем выпуске телеведущая не сдержала эмоций, когда увидела, что рэпер сохранил тату с ее именем на руке. Оказывается, у бывших до сих пор есть парные татуировки — у Давы написано «Оля», а у Бузовой набит символ бесконечности.

Почему дочь Кудрявцевой оказалась в больнице

У пятилетней дочери телеведущей Леры Кудрявцевой появились проблемы со здоровьем. Артистка пояснила в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Маша, рожденная в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, страдает от насморка. У девочки постоянно заложен нос, поэтому ей пришлось лечь в больницу для обследования.

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — поделилась Кудрявцева.

Телеведущая рассказала, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии. Таким образом врачи хотят исключить синусит.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Лера Кудрявцева

Почему Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!»

Певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ, которые перепели ее песни в рамках программы. Так, коллектив «Лейся, песня» исполнил композицию «Не обернусь», однако постоянные судьи телешоу поставили номеру один балл из двух возможных. В свою очередь Аллегрова, которая стала приглашенной судьей, и вовсе оценила выступление в ноль баллов.

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — пояснила певица.

Ноль баллов от Аллегровой также получила группа «Стрелки». Певицы выступили с песней «Свадебные цветы», судьи шоу поставили девушкам по одному баллу, а Аллегрова раскритиковала «Стрелок» за самолюбование на сцене.

Наибольший восторг у звезды вызвало выступление коллектива «Балаган Лимитед»: артисты спели «Угонщицу», и Аллегрова поставила им максимальный балл.

«Ребята, это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», — подчеркнула исполнительница.

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