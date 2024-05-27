СМИ сообщают, что Эмин Агаларов тайно женился, любимый особняк Аллы Пугачевой на Истре не могут продать, а Ольга Бузова поцеловала бывшего молодого человека на съемках шоу «Сокровища императора». Какие последние новости шоу-бизнеса известны 27 мая?
Почему не продается особняк Пугачевой
Особняк народной артистки СССР Аллы Пугачевой на Истре подешевел из-за низкого спроса. Как отмечает источник, любимую дачу Примадонны в Подмосковье не могут продать и вынуждены постоянно снижать цену.
Речь идет о недвижимости в деревне Бережки Солнечногорского района, которую Пугачева переоформила на своего внука Никиту Преснякова, эмигрировавшего в 2022 году в США. Сейчас там живет помощница исполнительницы.
Объявления о продаже дома появились сразу на двух специализированных сайтах. В первом недвижимость продают за 132,5 млн рублей, а во втором — за 125 млн рублей. Источник напоминает, что особняк уже пытались продать в 2023 году. Тогда за него просили почти в два раза больше — 225 млн рублей.
Это имение Пугачева называла своей «дачей». У дома есть причал и береговая линия.
Агаларов тайно женился?
Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова зарегистрировали брак во второй раз, сообщает StarHit. Возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов в воскресенье, 26 мая, после чего состоялось закрытое торжество в ресторане.
Агаларов и Гаврилова впервые вступили в брак в июле 2018 года. Решение о регистрации было принято после пяти лет отношений. Тогда состоялось пышное торжество, которое посетили около 250 гостей. Однако в 2020 году пара развелась. У них есть общая дочь Афина, также у Гавриловой сын от прошлых отношений.
На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался скромнее. На мероприятии выступил рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), который редко появляется в Москве, но завсегдатай всех фестивалей Эмина. Кроме того, торжество посетил исполнитель Баста (Василий Вакуленко).
Бузова воссоединится с Давой?
Телеведущая и певица Ольга Бузова поцеловала рэпера Даву (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Ранее они состояли в романтических отношениях.
На съемках этого проекта Бузова и Дава встретились впервые за три года после расставания. В недавнем выпуске телеведущая не сдержала эмоций, когда увидела, что рэпер сохранил тату с ее именем на руке. Оказывается, у бывших до сих пор есть парные татуировки — у Давы написано «Оля», а у Бузовой набит символ бесконечности.
Почему дочь Кудрявцевой оказалась в больнице
У пятилетней дочери телеведущей Леры Кудрявцевой появились проблемы со здоровьем. Артистка пояснила в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Маша, рожденная в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, страдает от насморка. У девочки постоянно заложен нос, поэтому ей пришлось лечь в больницу для обследования.
«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — поделилась Кудрявцева.
Телеведущая рассказала, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии. Таким образом врачи хотят исключить синусит.
Почему Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!»
Певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ, которые перепели ее песни в рамках программы. Так, коллектив «Лейся, песня» исполнил композицию «Не обернусь», однако постоянные судьи телешоу поставили номеру один балл из двух возможных. В свою очередь Аллегрова, которая стала приглашенной судьей, и вовсе оценила выступление в ноль баллов.
«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — пояснила певица.
Ноль баллов от Аллегровой также получила группа «Стрелки». Певицы выступили с песней «Свадебные цветы», судьи шоу поставили девушкам по одному баллу, а Аллегрова раскритиковала «Стрелок» за самолюбование на сцене.
Наибольший восторг у звезды вызвало выступление коллектива «Балаган Лимитед»: артисты спели «Угонщицу», и Аллегрова поставила им максимальный балл.
«Ребята, это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», — подчеркнула исполнительница.
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