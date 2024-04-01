Николаев ответил на вопрос о возвращении Аллегровой на сцену Николаев заявил, что ничего не знает о возвращении Аллегровой на сцену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Аллегрова

Певец Игорь Николаев признался, что не часто общается с артисткой Ириной Аллегровой, передает The Voice. По его словам, ему неизвестно, вернется ли она на сцену в ближайшее время, но он отметил, что она находится в хорошей форме.

На сегодняшний день я не знаю ее ощущения жизни. Только она может ответить на эти вопросы, только она знает, что у нее будет дальше в жизни, — сказал Николаев.

После завершения сотрудничества с Николаевым Аллегрова нашла нового партнера в лице Игоря Крутого, который написал для нее альбом «Императрица».

В 2020 году, во время пандемии, артистка временно приостановила свою концертную деятельность, но к гастролям так и не вернулась. А два года назад она публично отказалась от празднования своего 70-летия. Недавно она также высказала свое мнение о коллегах по сцене, отметив, что современный шоу-бизнес скатывается в безнравственность.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что объявивший об уходе Валерий Леонтьев скоро вернется на сцену. По его словам, коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть, после чего вновь появится на публике. Киркоров также назвал Леонтьева потрясающим артистом, каких не было и не будет на российской эстраде.