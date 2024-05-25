Бузова заявила, что ждет извинений от экс-возлюбленного Бузова заявила, что ждет извинений от Давы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова публично заявила, что ждала от бывшего возлюбленного Давы извинений, следует из анонса следующего выпуска шоу «Сокровища императора». Однако блогер в ответ на слова исполнительницы пообещал озвучить свою версию произошедшего, но без камер.

Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтобы ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался? — возмутилась Бузова.

Отношения пары начались в 2019 году. Ольга Бузова делилась с поклонниками подробностями личной жизни и выглядела счастливой на совместных фотографиях с Давой. Отношения артистов закончились в 2021 году спустя несколько недель после свадьбы.

Ранее Дава на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз Бузовой, с которой не общался с момента расставания. Рэпер подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.

В выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ Ольга Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Произошло это на глазах у Давы, который с улыбкой отреагировал на случившееся. Бузова и Батрутдинов поцеловались под крики зрителей. Увидев поцелуй Бузовой и Батрутдинова, он рассмеялся. Отмечается, что Бузова посетила проект в качестве специальной гостьи финала шоу.