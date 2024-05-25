SHAMAN: последние новости 25 мая, дуэт с Мизулиной, сравнение с Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила возможности записать хит с SHAMAN, а глава ВЦИОМа Валерий Федоров сравнил Ярослава Дронова с Аллой Пугачевой. Каковы последние новости о SHAMAN 25 мая?

Мизулина споет с SHAMAN?

Во время встречи со школьниками в Красноярске Мизулина заявила, что готова записать хит с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В ходе мероприятия соответствующий вопрос главе Лиги безопасного интернета задала одна из учениц.

Мизулина не стала исключать возможности появления такого дуэта. При этом она подчеркнула, что поддерживает дружеские отношения с Дроновым, передает ее слова MK.RU.

«Да бог его знает, время покажет. Мы друзья», — заявила Мизулина, отметив, что занимается вокалом.

На встрече она также порассуждала о ЕГЭ и ОГЭ и заявила, что против таких экзаменов.

Почему SHAMAN сравнили с Пугачевой

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» отметил, что россияне открыли новую музыкальную категорию — SHAMAN. По его словам, Дронов стал таким же феноменом, как в свое время народная артистка СССР Алла Пугачева.

«В первую тройку вошел новый музыкальный жанр, который называется SHAMAN. То есть люди так говорят, они его воспринимают не как очередного музыкального исполнителя, а как некое новое явление. Вот к этому надо присмотреться, это очень интересный феномен. Вот когда-то Пугачева у нас стала феноменом в прошлом, а сегодня у нас SHAMAN — феномен, представляете?» — отметил Федоров.

Рейтинг музыкальных пристрастий россиян, по данным ВЦИОМа, возглавляет рок-музыка, которую слушает каждый четвертый (24%) в нашей стране. Далее в топе — SHAMAN, набравший 19% упоминаний, то есть каждый пятый отдает предпочтение творчеству исполнителя.

Как SHAMAN поблагодарил врача, спасшего Куклачева

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что SHAMAN подарил спасшему его врачу букет из сотни роз.

«12 апреля на моем концерте был певец SHAMAN. В антракте он зашел ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах. Он очень переживал за „дядю Юру“. И когда он узнал, что операция прошла успешно, что меня перевели в обычную палату, он привез моему доктору-спасителю 100 роз», — вспомнил Куклачев.

Дрессировщик кошек почувствовал недомогание 12 апреля во время празднования своего 75-летнего юбилея на сцене. Он выступал с концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Артист уточнял, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Когда песни SHAMAN могут войти в школьную программу

Песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти в школьную программу уже с сентября 2024 года, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что нужно обсудить эту инициативу с экспертами образовательной отрасли.

«До конца текущей, весенней сессии, на ближайших неделях, мы намерены провести широкие обсуждения инициативы, поддержанной Минпросвещения, на площадке профильного комитета Госдумы по образованию», — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что нужно пригласить представителей учительского и родительского сообществ, профильных ведомств и экспертов, чтобы рассмотреть эту инициативу. Кроме того, сначала ее нужно зафиксировать «на бумаге», после чего можно будет начать уже реализацию, заключил Колунов.

Где выступит SHAMAN в ближайшее время

Сейчас SHAMAN продолжает концертный тур по России. В ближайшее время он выступит в Мурманске (26 мая), Архангельске (29 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6 и 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Москве (19, 20, 25 и 26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Анапе (25 июля).

Кроме того, в октябре текущего года Дронов даст концерт в Нижнем Новгороде. Билеты уже поступили в продажу на соответствующих сервисах.

Концерт пройдет 7 октября в КЗ «Юпитер». Цена на билеты стартует от двух тысяч и достигает девяти тысяч рублей.

Также SHAMAN выступит в Дзержинске: концерт пройдет 23 октября в ДК химиков. Приобрести билеты можно, потратив от двух до восьми тысяч рублей.

Читайте также:

SHAMAN: последние новости 24 мая, сравнение с Цоем, изучение песен в школах

Дубай, Моргенштерн, ФСБ, Telegram, связь с Украиной: как живет Павел Дуров

Алла Пугачева: последние новости 25 мая, потеря голоса, ссора с Орбакайте