Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге Певец Эмин Агаларов во второй раз женился на экс-супруге Алене Гавриловой

Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова зарегистрировали брак во второй раз, сообщает «СтарХит». Возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов в воскресенье, 26 мая, после чего состоялось закрытое торжество в ресторане.

Агаларов и Гаврилова впервые вступили в брак в июле 2018 года. Решение о регистрации было принято после пяти лет отношений. Тогда состоялось пышное торжество, которое посетили около 250 гостей. Однако в 2020 году пара пришла к выводу о необходимости развестись. У них есть общая дочь Афина, а, кроме того, у Гавриловой — сын от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался скромнее. Тем не менее на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице, но завсегдатай всех фестивалей Эмина. Кроме того, мероприятие посетил Баста.

В 2006 году Агаларов женился на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В 2008 году у супругов родились мальчики-близнецы Али и Микаил. В 2015 году Агаларов и Алиева развелись.