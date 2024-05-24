«Светлое чувство»: звезда сериала «Запасный выход» о романе с Булановой Актер Олег Алмазов опроверг слухи о романе с Булановой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олег Алмазов

Российский актер Олег Алмазов в интервью изданию «Страсти» опроверг слухи о романе с певицей Татьяной Булановой. Предположения о том, что их связывают чувства, появились после съемок в фильме «Синдром отложенного счастья», где им достались роли любовников. Алмазов заявил, что испытывает к певице «светлое чувство», боготворит и восхищается ею, но их связывает лишь дружба.

Эта тема уже столько обсуждается, что мы с Таней перестали переживать. Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Каждый человек, который попадает в поле ее окружения, становится лучше. И это не только мое мнение. Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку. Мы раз в год видимся, поздравляем друг друга с днем рождения, — сообщил Алмазов.

Ранее Буланова призналась, что разница в 19 лет никак не сказывается на ее браке с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Она рассказала, что считает молодого мужа умнее и мудрее. Себя она при этом называет «слегка недоразвитой».

Певица добавила, что ее отношения очень гармоничные, а брак, без сомнения, можно назвать идеальным. По ее словам, супруг прислушивается к ней, а она к нему. Буланова добавила, что «настроена на молодость и энергию», поэтому и выглядеть старается соответствующе.

Также Буланова рассказала, что во время первых свиданий с будущим мужем не пыталась выглядеть лучше. Исполнительница сообщила, что «убирала» все «дополнительные приспособления», указав на бюстгальтер. Буланова отметила, что хотела, чтобы будущий супруг понимал, как она выглядит на самом деле.