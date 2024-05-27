Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой оказалась в больнице Кудрявцева заявила, что ее дочь Маша попала в больницу из-за заложенности носа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

У пятилетней дочери телеведущей Леры Кудрявцевой появились проблемы со здоровьем. Артистка пояснила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Маша, рожденная в браке со спортсменом Игорем Макаровым, страдает от насморка, у нее постоянно заложен нос, поэтому ей пришлось лечь в больницу для обследования.

Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями, — поделилась Кудрявцева.

Телеведущая рассказала, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии. Таким образом врачи хотят исключить синусит.

Не так давно Кудрявцева ушла от мужа — о разводе стало известно 12 января. Тогда женщина кратко описала ситуацию в своих социальных сетях. Из ее немногословной публикации стало ясно, что причиной расставания с супругом, брак с которым длился 11 лет, стал алкоголь. Она подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила ее по этому поводу не беспокоить.

Девятилетняя дочь рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой недавно тоже попала в больницу. Самойлова показала девочку в маске с кислородным баллоном — ребенок с раннего детства страдает от периодических приступов аллергии, которые обостряются весной, из-за чего иногда приходится обращаться к врачам.