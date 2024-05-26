Алла Пугачева: последние новости 26 мая, особняк на Истре, мольбы дочери

Фото: Иванко Игорь /Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Особняк Аллы Пугачевой на Истре не могут продать, а сама певица получила признание в любви из России. Какие последние новости о Примадонне 26 мая, скажется ли ее репутация на успехе дочери Кристины Орбакайте?

Почему особняк Пугачевой не продается

Уехавший в США старший внук Примадонны Никита Пресняков не может продать дачу Пугачевой на Истре. В связи с этим стоимость дома была снижена до 125 млн рублей.

Речь идет о даче, строительством которой певица занималась лично. Участок находится в деревне Бережки. По данным СМИ, Пугачева обожала проводить здесь время с друзьями. Площадь этой дачи составляет 760 квадратных метров, а сам участок — 80 соток.

В 2014 году новым владельцем дома стал Пресняков. В сентябре 2022 года звездный наследник эмигрировал из России в США. Спустя год он попытался продать объект недвижимости через доверенное лицо. Построенный Пугачевой дом музыкант оценил в 225 млн рублей, но его достаточно быстро сняли с продажи. Недавно сын Кристины Орбакайте предпринял новую попытку избавиться от подаренного угодья.

Теперь дачу продает агентство недвижимости. Изначально дом предлагался за 132,5 млн рублей. В другом частном объявлении с более свежими фото указан ценник в 125 млн рублей. Несмотря на снижение стоимости, пока покупателей на данный объект недвижимости нет, добавляет источник.

Кто признался Пугачевой в любви

Народный артист России и бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света» заявил, что поддерживает дружбу с Пугачевой даже после ее отъезда из РФ. Он признался, что, несмотря на различия в политических взглядах, уважает и восхищается творчеством Примадонны.

По словам Цискаридзе, он не может сказать, что хорошо знает Пугачеву. При этом артист отметил, что не представляет свою жизнь без творчества певицы.

«Я обожаю Пугачеву. Для меня ее творчество всегда выше всего остального. Несмотря на то что я знаю Аллу Борисовну, даже имея возможность с ней пообщаться достаточно близко, я все равно не могу сказать, что я знаю Пугачеву. Я люблю Пугачеву, потому что без нее не могу жить», — сказал Цискаридзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Николай Цискаридзе

Повлияет ли репутация Пугачевой на успех Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия, попросив его о защите от зла. Дочь Пугачевой, по сообщениям СМИ, уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности.

«Господи, молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла», — сказала артистка.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru, комментируя заявление певицы, выразил уверенность в том, что конец карьеры Орбакайте еще не наступил.

«Я не думаю, что у Кристины Орбакайте настал конец карьеры. Певица еще вполне способна создавать хиты и работать на нашей эстраде. Все претензии из-за того, что она зарабатывает в России, а тратит за границей», — отметил музыкальный критик.

По его словам, репутация Пугачевой не сможет повлиять на успех Орбакайте на отечественной эстраде. Рудченко предположил, что дочь Примадонны может изменить свою позицию и вернуться в Россию, где будет работать на благо страны.

«Эта позиция будет понятна и ясна всем. Тут действительно возникает вопрос гастарбайтерства. Репутация ее „“токсичной мамы не сможет повлиять на ее дальнейшую карьеру», — констатировал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Где сейчас Пугачева, что со здоровьем

Последние фотографии певицы вызвали бурю обсуждений. Поклонники и критики заметили, что Пугачева сильно похудела и выглядит изможденно, пишет life.ru. Многие выражают обеспокоенность ее здоровьем, указывая, что Примадонна стала реже появляться на публике и практически не дает интервью.

В середине мая Пугачева в соцсетях опубликовала свои снимки, сделанные на концерте группы «ДДТ» на Кипре. В посте артистка не указала, когда и где были сделаны фотографии с лидером музыкального коллектива Юрием Шевчуком, но она поставила хештег «Кипр». Известно, что рокеры выступали в Лимасоле 11 мая.

Кроме того, 11 мая в Telegram-канале «Продюсер от бг» появилась фотография Пугачевой в компании банкира Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их засняли в ресторане на Кипре, где они обедали в компании друзей. Точное время и место съемки неизвестны.

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