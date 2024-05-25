Анастасия Ивлеева: последние новости 25 мая, долг 11 млн, помощь Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой 11 млн рублей, сменила имидж и призвала оказать помощь жителям Белгорода. Какие последние новости об Ивлеевой 25 мая?

Какой у Ивлеевой долг перед ФНС

По данным Telegram-канала Baza, долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 11 млн рублей. При этом счета компании по производству чипсов и газировки «Коленки пчелы», где блогер значится соучредителем, осталась без внимания налоговой.

«Актриса, ведущая и организатор самой известной вечеринки должна ФНС 11 217 613 рублей. При этом счета компании „Коленки пчелы“, где Ивлеева значится соучредителем, налоговая не трогала», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что из-за суда с поставщиком была приостановлена деятельность компании «Коленки пчелы». Несмотря на это, фирма заработала за 2023 год 2,8 млрд рублей, а сама Ивлеева обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 миллиона рублей.

Как россияне отреагировали на смену имиджа Ивлеевой

Поклонники в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнили Ивлееву с бухгалтером после того, как она остригла волосы и перекрасилась в брюнетку. В комментариях под постом некоторые сообщили, что стали относиться к блогеру хуже после истории с «голой» вечеринкой. Другие отметили, что перестали верить словам телеведущей, а также предположили, что ей уже не вернуть прежней популярности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер. Ну а вообще, глупость не закрасить, как ни старайся», — прокомментировала смену образа Ивлеевой подписчица Юлия.

Комментатор Сергей заявил, что полностью разочаровался в блогере после ее попытки обелить репутацию с помощью поездки в Донбасс. Пользовательница Татьяна предположила, что из-за травли Ивлеева до сих пор пребывает в депрессии, и попросила прекратить писать ей негативные комментарии. Тамара Ивановна выразила мнение, что с новой прической знаменитость стала выглядеть взрослее.

«Ну прям как завуч в школе. Теперь будет с короткой стрижкой, в очках и в водолазках всегда», — поиронизировал над блогером поклонник Макс.

В свою очередь продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Ивлеева кардинальной сменой образа хотела отвлечь внимание от истории с «голой» вечеринкой. Эксперт подчеркнул, что она не только пытается менять информационное поле вокруг себя при помощи увлечения политикой, но и идет на визуальные изменения.

«Анастасия [Ивлеева] полностью меняет образ, чтобы та история с вечеринкой осталась в ее воспоминании в прошлом образе. Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет в Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное „переобувание“ данного артиста», — пояснил Рудченко.

Как Ивлеева помогает Белгороду

12 мая Ивлеева в своем Telegram-канале опубликовала сообщение, посвященное помощи жителям Белгорода. Телеведущая прикрепила ссылку на ресурс, где можно поддержать белгородцев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы остаемся людьми до тех пор, пока мы неравнодушны. В Белгороде работают спасатели, экстренные службы и волонтеры, но каждый из нас может оказать любую посильную помощь пострадавшим и семьям погибших, сделать это можно тут», — написала Ивлеева, сделав ссылку на Telegram-канал «Святое Белогорье против детского рака».

Кто отдал Ивлеевой победу в номинации «Кринж года»

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала Ивлееву победителем в номинации «Кринж 2024 года». Такое заявление она сделала в беседе с Rocket Mag на 14-й ежегодной премии «Прорыв года 2024» от журнала Moda Topical.

Журналисты поинтересовались у Бузовой, кто бы мог получить противоположную «Прорыву года» награду — «Кринж года». Телеведущая уточнила, что подразумевается под определением. Корреспонденты объяснили, что это синоним выражения «испанский стыд».

«Мы берем 2024 год? А, Ивлеева», — ответила Бузова.

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