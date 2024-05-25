Алла Пугачева: последние новости 25 мая, потеря голоса, ссора с Орбакайте

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву уличили в потере голоса, ссоре с дочерью Кристиной Орбакайте и смене репертуара. Каковы последние новости о Примадонне 25 мая?

Пугачева потеряла голос?

Подруга народного артиста России Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева после прослушивания новой композиции Пугачевой «Ложный стыд» заявила, что исполнительница «теряет голос». По словам Гусевой, Примадонна продолжает исполнять новые песни, потому что для многих поклонников она легендарная личность, однако ее вокал стал практически неузнаваем.

«Я в текст песни не вслушивалась, но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», — поделилась впечатлением Гусева.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не намерен слушать новую композицию Пугачевой даже из профессионального интереса, поскольку артистка утратила способность петь. По его словам, Примадонна на протяжении долгого времени вместо пения занимается проговариванием слов под музыку.

«Она давно говорит, а не поет. Все давно уже ясно. Уже даже смешно говорить об этом. <...> Тема Пугачевой для меня закрыта совершенно. Она мне неинтересна. <...> Зачем поднимать мертвецов из гробов?» — отметил Соседов.

Он также вспомнил слова исполнителя Стаса Михайлова, который ранее назвал Пугачеву великой. Музыкальный критик придерживается противоположного мнения в отношении певицы. По его словам, Примадонна останется лишь «страницей советской эстрады».

«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила. Останется лишь какой-то страницей советской эстрады, не более того», — считает он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Пугачева поссорилась с Орбакайте?

Певица Кристина Орбакайте выпустила новый сингл «Опасно» через пару дней после релиза песни Пугачевой «Ложный стыд», чтобы «сбить интерес» публики к премьере своей матери, пишут СМИ. По предположению журналистов, Орбакайте подстроила эту ситуацию, чтобы доказать свое превосходство.

Как отмечает пресса, в последнее время отношения Орбакайте и Пугачевой испортились и они почти не общаются. Орбакайте собирается посетить несколько городов Израиля, но не для того, чтобы повидаться с матерью. Певица планирует дать там четыре концерта в июне, сообщают СМИ.

Почему Пугачева сменила репертуар

Сонграйтер Галина Полуянова объяснила, почему Пугачева неожиданно сменила репертуар. Своими мыслями она поделилась в беседе с изданием teleprogramma.pro.

Примадонна всегда умела покорять своих зрителей и готова была ради этого на перемены в репертуаре. Так, например, в 90-х певица резко перестала выступать с технически сложными песнями-балладами и перешла к более простым произведениям. Полуянова уверена, что все это было неслучайно.

«В 90-е населению уже не нужны были такие сложные технические песни. Необходимо было что-то попроще, потому что страна была на грани выживания, нужно было заниматься собой. Поэтому у Пугачевой появляются в репертуаре песни более простые, которые набирают популярность», — объяснила сонграйтер.

Где сейчас Пугачева

В середине мая Пугачева в соцсетях опубликовала свои снимки, сделанные на концерте группы «ДДТ» на Кипре. Как писали СМИ, поклонники были поражены «колтуном» на голове 75-летней артистки и ее отекшим лицом.

В посте Пугачева не указала, когда и где были сделаны фотографии с лидером группы Юрием Шевчуком, но она поставила хештег «Кипр». Известно, что рокеры выступали в Лимасоле 11 мая.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт „ДДТ“ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — написала Пугачева.

11 мая в Telegram-канале «Продюсер от бг» появилась фотография Пугачевой в компании банкира Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их засняли в ресторане на Кипре, где они обедали в компании друзей. Точное время и место съемки неизвестны.

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