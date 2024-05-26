«Вопрос гастарбайтерства»: Рудченко объяснил обращение Орбакайте к богу Продюсер Рудченко: Орбакайте еще может вернуться в Россию и создавать новы хиты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Конец в карьере певицы Кристины Орбакайте еще не наступил, она может вернуться в Россию, чтобы создавать новые хиты и давать концерты, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, репутация ее матери Аллы Пугачевой не сможет повлиять на ее успех на отечественной эстраде. Так он прокомментировал информацию о том, что артистка попросила помощи у бога за сохранность своей карьеры.

Я не думаю, что у Кристины Орбакайте настал конец карьеры. Певица еще вполне способна создавать хиты и работать на нашей эстраде. Все претензии из-за того, что она зарабатывает в России, а тратит за границей, — отметил он.

Рудченко предположил, что Орбакайте может изменить свою позицию и вернуться в Россию, где она сможет работать на благо страны. По его мнению, публика примет артистку «с удовольствием».

Эта позиция будет понятна и ясна всем. Тут действительно возникает вопрос гастарбайтерства. Репутация ее токсичной мамы не сможет повлиять на ее дальнейшую карьеру, — сказал он.

Певица Кристина Орбакайте обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия, попросив его о защите от зла. При этом она попросила защитить не только ее и ее семью, но и карьеру. Отмечается, что звезда уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности.