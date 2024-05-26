Сериал «Жуки» продлили на 4-й сезон: когда премьера, сюжет, где смотреть

Фото: «Premier»

Кадр из сериала «Жуки»

В Калужской области стартовали съемки четвертого сезона популярного комедийного сериала «Жуки» от телеканала ТНТ. Когда состоится премьера, какой будет сюжет, кто сыграет, где можно будет посмотреть продолжение «Жуков»?

Что известно о 4-м сезоне сериала «Жуки»

Съемки продолжения «Жуков» начались в деревне Нижние Подгоричи в Перемышльском районе Калужской области и окрестностях местного храма Николая Чудотворца, передает портал iznanka.news. Как уточняется, четвертый сезон сериала получит название «Новые Жуки».

По информации источника, работа над съемками, предположительно, будет продолжаться до конца лета 2024 года. Новые серии планируется выпустить в эфир телеканала ТНТ уже осенью.

К своим ролям вернутся актеры Вячеслав Чепурченко (Никита), Максим Лагашкин (Маслов), Владимир Епифанцев (Толик), Елизавета Гончаренко (Дина), Екатерина Стулова (Ира), Вадим Дубровин (Артемий), Павел Комаров (Денис) и Игорь Верник (Владимир). Продюсером ленты стал Вячеслав Дусмухаметов.

В «Новых Жуках» покажут события, которые происходят спустя полтора года после окончания последнего сезона. Никита приезжает в деревню Жуки, чтобы оформить дембель, так как альтернативная служба у него с друзьями закончилась. Однако на праздник наведывается новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин. Он знает про то, что парни занимались разработкой приложения, и хочет «хайпануть» на этом, прославив область.

Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг и задача — спасти деревню.

«Вернуться в Жуки — это как поехать к бабушке в деревню: когда ты там все и всех знаешь и очень по всем соскучился», — признался исполнитель роли Никиты Вячеслав Чепурченко.

«Когда нам сообщили о продолжении сериала, я сначала не особо поверил, потому что все-таки третий сезон был финалом, и тут такая неожиданная новость... И, конечно, сначала было здорово, а потом стало и страшно, потому что продолжать историю всегда тяжело. Важно не ударить в грязь лицом, поэтому настрой боевой», — рассказал порталу teleprogramma.pro Павел Комаров, сыгравший Дениса.

На настоящий момент официальной даты премьеры четвертого сезона «Жуков» нет. Предыдущие эпизоды сериала транслировались на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Фото: «Premier» Кадр из сериала «Жуки»

О чем сериал «Жуки»

Премьера первого сезона «Жуков» состоялась 2 сентября 2019 года на ТНТ. 22 октября сериал был официально продлен на второй сезон. Показ новых серий начался 5 апреля 2021 года.

Съемки третьего сезона стартовали 12 июня 2022 года. Премьера продолжения состоялась 5 декабря.

По сюжету Никита, Артемий и Денис, программисты из Москвы, разработали уникальное интернет-приложение для смартфонов под названием TWIN, которое планируют продать. Однако в последний момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, и молодых людей призывают в армию. Они решают выбрать альтернативную службу, для несения которой едут в деревню Жуки Саратовской области, где пытаются довести свой проект до конца.

В Жуках главные герои не только столкнулись с непривычным для них деревенским бытом, но и создали в сарае серверную с доступом в интернет для поддержки их общепланетарного проекта. Параллельно с работой у каждого из москвичей бурно развивается личная жизнь.

Как в России оценили сериал «Жуки»

15 марта 2020 года сериал получил в качестве приза «Специальное упоминание жюри», а актер Максим Лагашкин стал обладателем награды в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на III Фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

31 мая 2020 года «Жуки» удостоились Профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации «Лучший комедийный сериал» на VIII премии АПКиТ.

На сайте «Кинопоиск» «Жуки» имеют рейтинг 7,8 на основе 162 071 оценки и входят в список 250 лучших сериалов.

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