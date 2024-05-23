Чепурченко ответил на слова Шаляпина о малообразованных актерах Чепурченко: актеры за счет соцсетей могут продвинуться и без профобразования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Чепурченко

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко, комментируя высказывание певца Прохора Шаляпина о малообразованных артистах, заявил, что сейчас актеры за счет соцсетей могут продвинуться и без профессионального образования. В беседе с NEWS.ru на вручении премии «Дай пять!» он отметил, что для этого нужно обладать харизмой.

Сейчас, конечно, есть дополнительные инструменты, за счет соцсетей, когда ты на харизме можешь продвинуться больше, чем талантливый, обученный, профессиональный какой-нибудь музыкант или актер. Так что да, очень часто можно обойти все это шестилетнее, четырехлетнее обучение, — сказал Чепурченко.

Ранее Шаляпин заявил Пятому каналу, что молодым артистам не хватает немного образования. По мнению Шаляпина, некоторым юным певцам стоит подтянуть свои базовые навыки. Артист отметил, что молодое поколение восполняет недостаток знаний в музыке харизмой.

Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин считает, что, чтобы играть в фильмах, необязательно получать актерское образование. Он отметил, что прекрасным тому примером являются такие актеры, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков.

Российский артист Сергей Бурунов выразил иную точку зрения. По его мнению, для актера желательно иметь профильное образование. При этом актер допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.