Актер Чепурченко рассказал, на что потратил первый гонорар Актер Чепурченко рассказал, что потратил первый гонорар на DVD-проигрыватель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Чепурченко

Звезда сериала «Жуки», актер Вячеслав Чепурченко на вручении премии «Дай пять!» рассказал NEWS.ru, что потратил первый гонорар на DVD-проигрыватель. По словам артиста, это было в 2005 году.

На DVD-проигрыватель, чтобы смотреть диски. Это было в 2005 году, — сказал Чепурченко.

Ранее актер Гоша Куценко сообщил в шоу Лейсян Утяшевой «Дерзкая готовка», что во время съемок в мини-сериале «Под знаком скорпиона» в 1995 году он получал семь рублей за один съемочный день. В фильме артист исполнил роль сына писателя Максима Горького.

По его словам, эта первый гонорар был эквивалентен нынешним семи тысячам рублей. Актер признался, что ему было очень неловко обсуждать денежный вопрос с руководителями съемок, поэтому сейчас он доволен, что этими вопросами занимается его агент.

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что самый большой в своей карьере гонорар получила за переговоры. Она призналась, что ей удалось разрешить довольно серьезную ситуацию и получить 10 млн рублей. Она добавила, что талант переговорщика получила с опытом.

Певец Аркадий Укупник рассказал, что свой первый гонорар Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потратил на покупку «Бентли» за $130 тыс. Певец считает это не рациональной тратой денег.