Венчание вместо ЗАГСа, детство в Эфиопии, Букины: как живет актер Лагашкин 11 декабря на Первом канале состоится премьера нового сезона сериала «Ищейка»

Фото: Кинокомпания Star Media

Сергей Лагашкин (в центре)

11 декабря на Первом канале стартует седьмой сезон сериала «Ищейка», в котором сыграет актер Максим Лагашкин. Что известно о жизни артиста и в каких проектах он принимал участие?

Кого сыграет Лагашкин в «Ищейке-7»

В новом сезоне сериала Лагашкин вернется к роли полковника полиции, начальника отдела уголовного розыска Геленджика Аркадия Ольховского.

В этом проекте герой Лагашкина появился с шестого сезона. Премьера первого эпизода седьмого сезона «Ищейки» состоится 11 декабря на Первом канале в 22:00 по московскому времени.

Что известно о жизни Лагашкина, как прославился

Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Актер окончил ГИТИС, служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

В интервью изданию Woman Hit Лагашкин рассказал, что в детстве три года провел в Эфиопии — семья будущего актера перебралась туда в связи с профессиональной деятельностью отца.

«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Мы там прожили три года, уехали, когда мне шел шестой год. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — поделился воспоминаниями артист.

Лагашкин признался, что он с детства проявлял интерес к актерской деятельности. По его словам, в подростковом возрасте он попал в театральную студию к режиссеру Андрею Юнину, который по сей день является действующим представителем этой профессии в Самарской области.

«После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял. Я поступил на первый курс Самарского института культуры. Но уже через год решил, что надо ехать в Москву. В принципе, я сразу хотел рвануть в столицу, но родители меня дипломатично остановили, мол, попробуй сначала поучиться на артиста в родном городе. Может быть, так и надо было, чтобы я укрепился в своей мысли и уже осознанно поехал в Москву», — рассказал Лагашкин.

На ком женат Максим Лагашкин

Артист женат на коллеге — актрисе Екатерине Стуловой. У пары двое детей — сыновья Савва (родился в 1999 году) и Лука (2013).

Максим и Екатерина познакомились во время учебы в ГИТИСе, вместе работали в театре Маяковского и снимались в кино. Поженились в 1996 году.

Как рассказывал Лагашкин, бракосочетание через ЗАГС им со Стуловой не нравилось, поэтому они решили венчаться в церкви. Расписались актеры лишь спустя шесть лет.

Фото: ТНТ Екатерина Стулова и Сергей Лагашкин

«Я быстро решил свой семейный вопрос, чтобы дальше уже от дела не отвлекаться. Поскольку нам с Катей не нравилась идея ЗАГСа со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь. Переоделись в подъезде в длинное платье и костюм, потом обратно в джинсы — и на экзамен. Расписались мы уже через шесть лет, когда уже был наш первенец Савва и нам нужно было вылетать с ребенком куда-то за границу», — признался актер.

Где снимался Максим Лагашкин

Дебют Лагашкина состоялся в фильме «День полнолуния» режиссера Карена Шахназарова. Позднее Лагашкин сыграл в картинах «Китайский сервиз», «Новый год в ноябре», «Общага», «Марш Турецкого», «Люди и тени. Секреты кукольного театра».

В 2006 году сыграл призрака Никича в фильме «Живой». За эту работу актер был удостоен кинопремии «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Далее были главные роли в лентах «Река-море» (Вениамин Шнеерсон), «Котовский» (Виктор Вайнер), «Я не я» (Сергей Неделин), «Защита свидетелей» (оперуполномоченный Тарас Шевченко).

Позднее Лагашкин снялся в проектах «Золото „Глории“», «Географ глобус пропил», «Легавый-2», «Волчье солнце», «Жизнь только начинается», «Отель Элеон», «Шторм», «Своя земля», «Магомаев», «Бедный олигарх» и др.

С начала 2000-х годов Лагашкин работает как продюсер. С коллегой Александром Робаком создал кинокомпанию «Синемафор» и стал продюсировать собственные фильмы, в которых также играет как актер.

Какую роль Лагашкин сыграет в «Букиных»

18 декабря на телеканале ТНТ состоится премьера телесериала «Букины» — перезапуска популярного ситкома «Счастливы вместе». Главные роли в нем сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Лагашкин исполнит роль Валеры — нового соседа семейства Букиных.

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