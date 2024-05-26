С продажей любимой дачи Аллы Пугачевой возникли проблемы KP.RU: особняк Пугачевой в Бережках подешевел из-за низкого спроса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Особняк певицы Аллы Пугачевой на Истре подешевел из-за низкого спроса, пишет KP.RU. Издание отмечает, что любимую дачу Примадонны не могут продать и вынуждены постоянно снижать цену. Речь идет о недвижимости в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья, которую Пугачева переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Сейчас там живет помощница Пугачевой.

Объявления о продаже дома появились сразу на двух специализированных сайтах. В первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей. Издание напоминает, что особняк уже пытались продать в 2023 году. За него просили почти в два раза больше — 225 млн рублей.

Это имение певица называла своей «дачей». У дома есть причал и береговая линия.

Ранее супруг Пугачевой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал ролик, в котором впервые за долгое время упомянул брошенный в деревне Грязь замок. Он рассказал, что раньше выращивал там помидоры, огурцы и другие овощи, и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, его собирают новые жильцы. Таким образом, артист дал понять, что продавать особняк в Грязи они с супругой Аллой Пугачевой не планируют.