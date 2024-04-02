Галкин впервые упомянул брошенный замок в Грязи: кто живет в особняке

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые за долгое время упомянул брошенный в деревне Грязь замок. Что рассказал артист, кто сейчас проживает в особняке?

Что рассказал Галкин

Юморист опубликовал ролик, в котором сообщил, что на вилле с садом и бассейном в курортной Кесарии в свободное от гастролей время занялся садоводством, он выращивает апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

При этом артист добавил, что раньше, проживая в Подмосковье, он выращивал помидоры, огурцы и другие овощи, и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, его собирают новые жильцы. Таким образом артист дал понять, что продавать особняк в Грязи они с супругой Аллой Пугачевой не планируют.

Галкин в начале марта вернулся к гастрольной деятельности. Комик планировал отправиться в тур по Израилю, сорванный в прошлом году из-за начала военных действий в секторе Газа.

Точное местонахождение Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября перебралась на Кипр. Позднее артисты не сообщали о своих планах переехать в другую страну на ПМЖ.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Кто настаивает на конфискации замка

7 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Пугачеву иноагентом. Помимо этого, после принятого закона о конфискации имущества за фейки об армии и призывов к нарушению безопасности страны певица и ее муж могут лишиться замка в деревне Грязь.

Виталий Бородин неоднократно предлагал конфисковать замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь Одинцовского района. По его мнению, юморист может стать одним из тех, в отношении кого применят новый закон.

«Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае, если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом. Как это было у Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — сказал Бородин NEWS.ru.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сколько может стоить особняк в Грязи

В октябре 2022 года замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь впервые был выставлен на продажу. Согласно данным одного из сайтов по поиску недвижимости, стоимость объекта составляла миллиард рублей.

В 2023-м бизнесмен Андрей Ковалев предположил, что за замок Пугачевой и Галкина можно заплатить лишь 70 млн рублей. Как он напомнил в разговоре с NEWS.ru, имущество пары находится в дорогостоящем районе Подмосковья.

Ковалев не исключил, что артистка может вернуться в Россию и продолжить жить в замке. Сейчас здание пустует.

«Она русский человек, ее тянет с чужбины на родину. Вот закончится специальная военная операция нашей победой, она покается и вернется», — предположил он.

В разговоре с NEWS.ru почетный член Российской гильдии риелторов Олег Cамойлов назвал замок «абсолютным неликвидом» с точки зрения рынка.

«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет», — сказал эксперт NEWS.ru.

По мнению Самойлова, при продаже этого объекта недвижимости неважно, какой будет его начальная стоимость.

«Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров, и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей», — заключил риелтор.

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