«Это просто есть»: Бузова ответила, почему ее любят дети Бузова заявила, что гордится любовью со стороны детской аудитории

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на церемонии вручения премии «Дай пять!» призналась, что всегда гордилась тем, что ее любят дети. Артистку спросили, с чем, по ее мнению, связано такое отношение детской аудитории к ней. Бузова назвала этот вопрос странным и отметила, что любовь либо есть, либо ее нет, передает корреспондент NEWS.ru.

Это очень странный вопрос. <...> Любовь либо есть, либо нет. И я всегда этим гордилась. Когда многие артисты стебались надо мной и говорили, что ко мне на концерты только дети ходят, я улыбалась и радовалась, потому что детская любовь — она самая неподдельная, самая настоящая, — ответила певица.

Бузова вспомнила, что в детстве никого нельзя было заставить есть кашу. По ее словам, ни одного ребенка невозможно принудить что-то любить, если он сам этого не захочет. Артистка уверена, что детская любовь — самая светлая и искренняя.

Поэтому это самая светлая, самая чистая, самая искренняя любовь, которой я наслаждаюсь уже семь лет. <...> Это не за что-то — это просто есть, — заключила Бузова.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что феномен популярности песен Бузовой заключается в том, что она исполняет вирусные треки. При этом он считает, что артистка не способна удивить публику хорошим вокалом.