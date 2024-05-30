Кологривый, дружба с Зеленским, слова об СВО: где сейчас Марат Башаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров

Актер и телеведущий Марат Башаров продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известен Башаров

Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. После окончания школы он поступил на юридический факультет МГУ, но проучился там меньше года и отправился учиться в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

«Я же не мечтал в детстве стать актером, а, как и все нормальные мальчишки, собирался водить грузовик или работать на подъемном кране. И даже после школы я поступил сначала в МГУ. Но, опять же, мой старший брат, который был связан с театром, как-то сказал, что в театре „Современник“ на роль в спектакле „Кентервильское привидение“ нужен молодой парень. Я попал на репетицию, режиссер на меня посмотрел и утвердил в этой роли на целых два сезона! За это время у меня появилась возможность узнать профессию изнутри, дело мне это понравилось, и я понял, что это мое. Забрал документы из МГУ и поступил в театральное училище им. Щепкина», — рассказывал артист.

Башаров снимался в картинах «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «Тихие омуты», «Убойная сила», «Граница: Таежный роман», «Олигарх», «72 метра», «Родственный обмен», «Турецкий гамбит», «Гибель Империи», «Первый дома», «Ленинград», «День выборов», «На пути к сердцу», «На краю стою», «Глубина», «Назад в СССР», «Измена», «Второе дыхание», «Герой», «Дно», «Я подарю тебе победу», «Мур-Мур», «Катюша» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Помимо этого, Башаров строит карьеру телеведущего. Он работал в программах «Ледниковый период», «Битва экстрасенсов», «Мистер и миссис СМИ» и других.

Что известно о личной жизни Башарова

Первой женой Марата Башарова была Елизавета Круцко. В браке родилась дочь Амели. Пара развелась в 2004 году.

Второй супругой актера стала Екатерина Архарова. В 2014 году она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах Архарова обвинила Башарова.

Артист в ответ заявил, что Архарова давно страдает от алкогольной зависимости, но не отрицал, что ударил ее.

«Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному: у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа. Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — прокомментировал он.

В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала супруга.

В 2018 году Башаров сломал жене нос. Тогда Шевыркова подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Он также заявлял, что хочет жениться на молодой избраннице.

«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — признался Башаров в программе «Жизнь и судьба».

Помолвочное кольцо, которое актер подарил невесте, оценивается примерно в 1 млн рублей. Дата свадьбы еще не назначена.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой

Что Башаров говорил об СВО и уехавших артистах

В 2022 году Марат Башаров в соцсетях выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за проведение спецоперации. В том же году актер посетил ЛНР.

Башаров включен в санкционный список Украины за поддержку СВО. Также он находится в санкционном списке Канады.

В сентябре 2023 года артист заявил, что ему жаль уехавших коллег.

«Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час отвернулись, слиняли из страны, от своей матери, от Родины, которая родила тебя, дала тебе воспитание, бесплатное обучение, бесплатную медицину, тебя взрастила», — высказался он.

Что Башаров говорил о Зеленском

Марат Башаров заявлял, что дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он был актером и снимался в кино. Однако сейчас связь между бывшими коллегами потеряна.

«Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — делился Башаров с Teleprogramma.pro.

Что Башаров говорил о Кологривом

В марте 2024 года Марат Башаров прокомментировал дебош в ресторане и укус официантки, устроенный звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым. Он призывал наказать коллегу.

«Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое. Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала», — говорил Башаров в программе «Звезды сошлись».

Что Башаров говорил о смерти Заворотнюк

Марат Башаров резко отреагировал на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что скажет пару слов только тогда, когда будет находиться рядом с ее семьей, в частности с супругом артистки, фигуристом Петром Чернышевым.

«Я скажу пару слов, когда буду находиться рядом с Настей и рядом с ее семьей, мужем. А вам ни слова не скажу, простите», — ответил Башаров NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Башаров

Марат Башаров продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Нежданно-негаданно» и «Жениться вам надо, барин».

В 2023 году актер снялся в картинах «Мастер и Маргарита» и «Баба Яга спасает мир». В скором времени также должны выйти ленты «Кореша», «Ночные крылья», «Оракул», «Я дождусь», «Плагиатор», «Роднина» и «Инкассаторы» с его участием.

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