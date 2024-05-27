Меган Маркл раскритиковали за «чрезмерную наготу» во время визита в Нигерию Mirror: первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за «чрезмерную наготу»

Фото: МО Украины

Первая леди Нигерии Олуреми Тинубу раскритиковала Меган Маркл из-за выставления напоказ «наготы повсюду», пишет The Mirror. Герцогиня Сассекская посетила страну с супругом принцем Гарри в начале мая.

За три дня поездки Маркл несколько раз сменила наряды, и Тинубу восприняла ее стиль как оскорбление. Она выступила с речью на мероприятии, посвященном годовщине пребывания у власти президента Болы Тинубу.

Скажите им, что мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем не красиво, — заявила первая леди Нигерии.

По данным The Mirror, Маркл потратила почти 120 тыс. фунтов стерлингов на украшения и новую одежду для поездки в Нигерию. В африканской стране она носила одежду нескольких дорогих брендов, в том числе Carolina Herrera, Altuzarra и Joanna Ortiz.

Ранее бывшая супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо холодно высказалась о Меган Маркл. Некогда дружившая с женой принца Гарри Трюдо отметила, что они лишь поверхностно знакомы с герцогиней Сассекской, хотя Трюдо приезжала к Маркл в Монтесито. Герцогиня Сассекская тогда рассказывала, что они вместе пили вино и веселились, пока дети играли в бассейне.