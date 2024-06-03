Магнитные бури сегодня, 3 июня: что будет завтра, слабость, боли, депрессия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 3 июня, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 июня

По информации ученых, сегодня магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии, геомагнитных ударов не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что ближайшая сильная магнитная буря будет завтра, 4 июня.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 4 июня. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца», — говорится в публикации портала.

Как обезопаситься во время магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геомагнитных колебаний на Земле больше времени уделить сну и прогулкам на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила она.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин считает, что нарушение здорового образа жизни в период магнитных бурь приводит еще к более серьезному ухудшению самочувствия.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — уверен медик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм. Чтобы уменьшить воздействие геомагнитных возмущений, медик посоветовал высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от табака и спиртного.

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