Какой курс доллара сейчас в РФ: что с евро, прогноз на июнь и все лето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на 29 мая, составляет 88,43 рубля, а евро — 96,24 рубля. Что будет с российской валютой в ближайшее время летом?

Что ждет рубль в июне

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов уверен, что текущее укрепление рубля является «краткосрочной историей».

«Текущее укрепление курса похоже на ситуацию 2022 года, однако мы не ждем его полного повторения. Власти РФ активно взаимодействуют на политическом уровне с новыми основными торговыми партнерами (Китай, ОАЭ, Турция) для смягчения ограничений в международных расчетах. Российский бизнес также накопил значительный опыт и стал более гибким в рамках обхода санкций за последние два года», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Финансовый консультант и основатель академии «Инвестиции просто» Татьяна Бунегина объяснила, что в текущий момент курс доллара отбился от уровня сопротивления, что привело к его падению.

«На текущий момент график показывает, что восходящий тренд сменился на нисходящий и курс доллара формирует боковой тренд, находясь в диапазоне 94,46−87,59. В последние дни курс отбился от уровня сопротивления, что привело к падению доллара. На этой неделе важно следить за уровнем поддержки 87,59 рубля. Если курс пробьет этот уровень и закрепится ниже, рубль продолжит укрепляться, с возможной целью 83,45. Однако осциллятор указывает на сильное падение, что может привести к развороту пары и росту доллара к 94,46 рубля», — отметила она в комментарии «Свободной Прессе».

Укрепится ли рубль в течение лета

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин пояснил, что с ноября 2023 года рубль находился в диапазоне 88–93 за доллар, но немного подскочил перед выборами президента России.

«Рубль чуть выше подскочил перед выборами, потому что все думали, что после выборов будут срочно нужны деньги и это будет делаться через ослабление рубля для повышения нефтегазовых доходов. Ничего подобного не произошло. Сейчас, видимо, происходит нормализация курса, мы двинулись в сторону нижней границы коридора», — пояснил эксперт в беседе с NewsInfo.

Брагин предположил, что в долгосрочной перспективе ослабления российской валюты не прогнозируется.

«Если исходить из того, какие налоговые изменения происходят в России, потянуть за все ниточки и прикинуть, что будет следствием, — это сценарий крепкого рубля», — резюмировал он.

Директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода заявил, что курс доллара в июне и в течение лета не поднимется выше 100 рублей.

«Курс доллара летом будет находиться в широком диапазоне от 87 до 100 рублей. До конца текущего года, вполне вероятно, доллар не опустится ниже 87 рублей, при этом уже к концу лета он может вырасти до отметки 100 рублей», — подчеркнул экономист.

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