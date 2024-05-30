Смерть Анастасии Заворотнюк: последние новости, похороны, реакция Украины

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал источник ТАСС. Какие последние новости выходили о смерти актрисы сегодня днем, 30 мая?

Где будет похоронена Заворотнюк

Заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк будет похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, заявил собеседник ТАСС, знакомый с пожеланиями близких умершей.

«Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата будет известна позднее», — пояснил он.

Ранее другой источник агентства сообщал, что актрису могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Новой Москве.

Telegram-канала SHOT также подтвердил информацию, что, предположительно, артистка будет похоронена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище.

«Похоронят Анастасию тоже недалеко от Крекшино — в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там актриса в 2014-м похоронила своего отца — режиссера Юрия Заворотнюка. Здесь же покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда», — говорится в публикации.

Как на Украине отреагировали на смерть артистки

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» жестко отреагировал смерть Анастасии Заворотнюк.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он в своем блоге.

После поста Потап получил порцию гневных комментариев от пользователей, включая совет «отправляться в окоп». Через некоторое время музыкант удалил сторис.

Украинские СМИ также негативно отреагировали на информацию о кончине Анастасии Заворотнюк.

Издание «Обозреватель» напомнило, что артистка дружила с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и даже поздравила его, когда он победил на выборах. При этом авторы подчеркивают, что она снималась в сериале «Моя прекрасная няня», который якобы преследовал цель унизить граждан Украины.

Портал NV.UA написал, что образ няни из Мариуполя был создан, чтобы унизить образ украинских девушек, которые приезжали в большие города из провинции.

Известность Заворотнюк принесла именно роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», который транслировался на канале СТС с 2004 по 2008 год. В 2008 году также вышло продолжение ситкома «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы».

Что известно о смерти Заворотнюк

Сегодня, 30 мая, стало известно, что российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях знаменитости.

«Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорилось в сообщении.

Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, после чего Заворотнюк перестала появляться на публике и в социальных сетях.

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