Погода в Москве в выходные: спадет ли жара, ждать ли грозы, пойдет ли снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу и воскресенье столбики термометров в Москве опустятся до плюс 25 градусов, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге в выходные?

Погода в Москве в субботу и воскресенье

По словам Шувалова, в столице 1 и 2 июня могут пройти кратковременные дожди и летняя жара пойдет на спад.

«Летняя жара пойдет на спад уже в выходные. Но понижение температуры будет очень плавным. Просто произойдет смена типа погоды, то есть воздушная масса останется прежней, но в ней начнут развиваться конвективные процессы, рост облаков. В Москву осадки придут либо в пятницу вечером, 31 мая, либо в субботу, 1 июня. Из-за характера летних дождей где-то они могут не выпасть совсем, а где-то пройдет приличное количество осадков, сравнимое с третью или четвертью месячной нормы. Столбики термометров при этом к концу недели опустятся до +25 градусов», — объяснил синоптик.

Он пояснил, что в Московской области, например, в Волоколамске, Клине и Дмитрове осадки могут выпасть уже сегодня, 30 мая. При этом в первую неделю лета аномальной жары ждать не стоит.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также заявила, что в Москве 1 и 2 июня ожидается теплая погода, возможны осадки в виде дождя.

«В субботу и воскресенье в ночные часы — без осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночи теплые — от плюс 15 до плюс 17 градусов в Москве, по области от 12 до 17 градусов тепла. Дневная температура в городе — от плюс 26 до плюс 28 градусов, а в области — от 23 до 28 градусов со знаком плюс. Температура воздуха остается выше климатической нормы где-то на 4–5 градусов. То есть календарное лето начнется с жаркой погоды», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Какая погода будет в Петербурге в субботу и воскресенье

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу, 1 июня, в регионе воздух может прогреться до плюс 29 градусов.

«Завтра на территории Санкт-Петербурга днем будет меньше дождя, но и температура воздуха за плюс 28 градусов, а самой жаркой должна быть суббота, там опять к плюс 29 градусам», — сообщил он.

По словам Колесова, теплая неустойчивая воздушная масса определяет погоду в регионе, поэтому в дневное время продолжится прогрев воздуха, развитие облаков и повторение кратковременных дождей, гроз с ливнями.

По данным центра «Фобос», 1 июня в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Днем — до плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

2 июня в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от 16 до 18 градусов тепла. Днем — от плюс 23 до плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

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