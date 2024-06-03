Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 3 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала четырехминутный ролик, как панда Катюша пытается утром разбудить свою маму Диндин. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша мешает спать Диндин

На продемонстрированных Акуловой кадрах запечатлено, как рано утром Катюша несколько минут пытается разбудить свою маму, но у нее не получается это сделать. Большая панда немного поиграла с Катюшей, но так и не решила окончательно пробудиться.

«Ма-а-ам, доброе утро, просыпайся. Уже наши поклонники пришли», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша не дает маме покоя и даже утром рано бежит играть с ней.

«Катюша, ну забавная, ну рассмешила! За минуту успела все, проверить бассейн, навести порядок в горшке, так сказать, подумаешь, ну перепутала с игрушкой. Затем разбудить маму, всего-то попрыгать на ней немного и не дать выспаться как следует. Классная наша!»;

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Панда Диндин

«С первых кадров, когда Катюша ближе к камере, уже непонятно, где кто. Только по цвету шубки и потому что спит мама, как сказано, можно понять, кто есть кто. Растет зайка»;

«Будильник проснулся, сейчас всех разбудит и спать весь день будет. Все, как обычно, как у всех. С утра набегается, а потом запланирует себе отдых на полдня, и посетители зоопарка будут только на Диндин и Жуи любоваться, а маленькое чудо уснет где-нибудь в вольере»;

«Вчера мама Катерину будила всеми возможными способами, а сегодня Катюша выспалась, маме спать не дает! Какая злопамятная она у нас растет», — писали пользователи Сети.

Как завтракают Диндин и Катюша

Светлана Акулова также опубликовала минутный видеоролик, где киперы кормят завтраком Диндин, а Катюша в этот момент находится рядом и также намекает, что хочет отведать морковки.

На кадрах Диндин кушает морковку из рук сотрудников столичного зоосада, а в этот момент рядом по металлическим прутьям клетки вверх и вниз ползает Катюша.

«Ма-а-ам, я тоже, как ты, умею. И даже выше могу подняться. И морковкой меня необязательно за это подкреплять», — подписала публикацию Акулова.

Подписчики генерального директора Московского зоопарка написали в комментариях, что Катюша здесь больше похожа на маленькую неугомонную обезьяну.

«Доброе утро, Катюня. Диндин такая умненькая, а Катюша непосредственная и шаловливая девочка, которая уже с утра активничает. Правда, долго ли ее такой настрой продержится? Не уйдет ли этот прекрасный ребенок через час спать? И не обезьянка ли родилась у Жуи и Диндин? Уж очень классно она по прутьям ползает»;

«Нам вроде обезьянок из Китая не завозили, а тут прям вылитая. Катерина продолжает мешать маме на тренинге, а как мама пришла будить, так не буду, не хочу»;

«Интересно, почему взрослые панды не лазают? Катюша тоже перестанет, когда станет больше?» — писали подписчики Светланы Акуловой.

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