Синоптик пообещал москвичам нежаркую и дождливую рабочую неделю Синоптик Шувалов: в начале июня москвичей ждут дожди и небольшое похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 3 по 7 июня жара начнет сбавлять обороты и установится более комфортная погода, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в среднем в дневные часы ожидается около 22–24 градусов тепла, иногда будут проходить кратковременные дожди.

На следующей неделе, с 3 по 7 июня, жара начнет сбавлять обороты и установится более комфортная погода. В среднем в дневные часы ожидается около 22–24 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать около 15 градусов тепла. При этом в течение недели местами в Москве и по области будут проходить кратковременные дожди. Несмотря на понижение температуры, показатели все равно будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов, — заявил Шувалов.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, что перец чили поможет организму человека охладиться в жару. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению. Врач добавил, что жару также помогут перенести мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры и сельдерей.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. По его словам, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что в столице также ожидается слабый ветер и довольно высокое атмосферное давление.