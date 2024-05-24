Москвичам пообещали аномальную погоду в выходные Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается 28 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. По его словам, в столице также ожидается слабый ветер и достаточно высокое атмосферное давление. Метеоролог подчеркнул, что осадков не будет.

В выходные Москву ждет замечательная погода. Будет тепло, сухо, а в воскресенье даже жарко. В субботу при солнечной погоде нас ждет всего лишь 23–25 градусов тепла. В воскресенье температура поднимется уже до 26–28 градусов тепла. Также в выходные мы ожидаем в Москве слабый ветер, который не доставляет беспокойства, и достаточно высокое давление, которое превышает норму на 5–7 мм, — заявил Шувалов.

Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян ранее заявил, что через некоторое время 40-градусная жара в Москве станет почти нормой из-за климатических изменений. По его словам, это может случиться в 2060–2090-х годах. При этом, как отметил специалист, процесс повышения температуры будет неравномерным.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в 2024 году пришло в Москву раньше климатической нормы на девять дней. По словам синоптиков, летняя погода фиксируется в российской столице уже с 17 мая. Они подчеркнули, что в течение пяти дней температура воздуха держалась выше 15-градусной отметки.