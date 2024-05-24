Россиянам назвали необычный способ легко перенести жару Терапевт Асанов: мята и перец чили помогут перенести летнюю жару

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Перец чили поможет организму человека охладиться в жару, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению. Врач добавил, что жару также помогут перенести мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей.

Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело, — заявил Асанов.

По его словам, в знойные дни уместно питаться блюдами тайской и индийской кухни. Медик объяснил, что жители Таиланда и Индии, несмотря на жаркий климат, часто употребляют острую пищу, поскольку знают толк в спасении от жары.

Так что весьма разумным будет в знойные дни есть блюда тайской или индийской кухни, ведь жители этих стран знают толк в спасении от жары. Но соблюдайте меру, не перегружайте организм острой едой. И, конечно, воздержаться от подобных блюд следует людям с заболеваниями ЖКТ, — рассказал Асанов.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. По его словам, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что в столице также ожидается слабый ветер и довольно высокое атмосферное давление.