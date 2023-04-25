Поджигатели релейных шкафов на железной дороге добрались до Подмосковья SHOT: диверсанты подожгли релейный шкаф в Наро-Фоминске и скрылись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что диверсанты пытались поджечь трансформаторный релейный и аккумуляторный шкафы в Наро-Фоминске. Загорелся только первый ящик. Минобороны эту информацию не комментировало.

По информации канала, это произошло в ночь с 24 на 25 апреля. Сколько человек участвовало в преступлении, не уточняется, им удалось скрыться.

Диверсанты попытались поджечь оборудование с помощью воспламеняющейся жидкости, но загорелся только первый ящик. Сотрудники железнодорожного вокзала самостоятельно потушили огонь, на движение поездов поджог не повлиял. Правоохранительные органы обнаружили на месте диверсии полуторалитровую бутылку с горючей смесью, часть обгоревшей проводки и две пары перчаток. Полиция занимается розыском поджигателей.

Ранее подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложил им денег в Telegram.

11 апреля подмосковная полиция задержала в поселке Селятино Наро-Фоминского района трех местных жителей, которые собирались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Задержанным было 15,16 и 21 год. За результативную работу задержанным пообещали денежное вознаграждение.