Пенсионерка отдала 2,8 млн рублей, помогая лже-полиции ловить вора в Москве

Фото: Максим Мишин/АГН «Москва»

В Москве пенсионерка около месяца помогала лже-полицейским ловить грабителя «Резо Кровавого». Как передает Telegram-канал Baza, для участия в двух «операциях по поимке преступника» она сняла все свои сбережения, которые затем передала мошенникам.

В начале июля к 73-летней Лидии Ивановне пришел «старший лейтенант Иван Фролов», чтобы предупредить женщину о преступнике по кличке «Резо Кровавый». По словам лже-полицейского, он орудовал в районе проживания бабушки и грабил пенсионеров, имеющих сберкнижки. «Участковый» попросил женщину связаться с ним, если ей позвонит мужчина «с хриплым голосом».

В течение часа после визита «полицейского» Лидии Ивановне позвонил «Резо Кровавый» и потребовал снять 800 тысяч со сберкнижки. Пенсионерка сразу же связалась с «Фроловым», который уверил женщину, что полиция занимается делом, а ей необходимо «подыграть»: снять деньги и передать средства курьеру «Резо». Так она и поступила.

Вечером «участковый» позвонил Лидии Ивановне и доложил о поимке подельников «преступника», но признал — «Резо Кровавого» упустили. «Полицейский» также предупредил пенсионерку о том, что «грабитель» узнал о ее связях с правоохранителями.

Вскоре «преступник» позвонил женщине и потребовал два миллиона рублей из-за того, что женщина обратилась в МВД, пригрозив убийством. Испугавшись, Лидия Ивановна схватила сберкнижку и отправилась в банк.

Сотрудники Сбера долго пытались узнать у пенсионерки, зачем ей потребовалась такая крупная сумма, и, засомневавшись в названных причинах, вызвали сотрудников полиции. Однако «Фролов» предупреждал женщину, что могу прийти «плохие полицейские», которые хотят забрать успех в поимке «Резо Кровавого» себе, поэтому им нельзя рассказывать об операции. Бабушка убедила сотрудников и Сбера, и МВД, что деньги ей требуются на лечение, после чего сняла всю сумму.



После этого женщина во второй раз передала всю сумму курьеру «Резо Кровавого». После «операции» Лидии Ивановне позвонил «Фролов»: он отчитался о поимке «Резо» и назначил пенсионерке встречу для возврата средств. Однако лже-полицейский не пришел на нее, а женщине нанесли визит реальные сотрудники МВД, рассказавшие о мошеннической схеме.

В настоящее время полиция задержала одного из курьеров «Резо Кровавого». Остальных участников дела ищут.

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