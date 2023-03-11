Пассажиры влетевшей в столб машины не могут выбраться из салона «360»: в Бутово пассажиры авто оказались зажаты в салоне после столкновения со столбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном Южном Бутово автомобиль врезался в столб. Портал «360» со ссылкой на источник сообщает, что в машине до сих пор находятся четверо пассажиров, зажатых после столкновения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.

По данным «360», авария произошла на улице Брусилова. В столб влетел автомобиль ВАЗ 2108. Сейчас спасатели пытаются распилить машину, чтобы спасти пассажиров.

Ранее в Москве автобус с «гармошкой» разорвало пополам при столкновении с фонарным столбом. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла на Волоколамском шоссе. В «Мосгортрансе» пояснили, что водитель автобуса наехал на столб, не справившись с управлением. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.

До этого легковая машина Kia врезалась в фонарный столб на улице Нижние Мневники в Москве. В результате ДТП водитель скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что водитель нарушил скоростной режим, а затем не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.