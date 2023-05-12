В многоэтажном доме в подмосковном Троицке из-за взрыва газового баллона пострадал один человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Утверждается, что 18-летний парень нашел в подъезде неизвестную коробку и пнул ее. В ней находился баллон, который взорвался.
Юноша получил травму — открытый перелом ноги. На месте работают экстренные службы.
По информации «112», коробка лежала на балконе, а 18-летний молодой человек случайно на нее наступил.
Ранее в многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. Хлопок произошел в ночь на 21 апреля в пятиэтажном здании на улице Титова, возникший пожар перекинулся на соседние помещения.
Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие. По словам очевидца, ударной волной выбило дверь подъезда дома и окна в соседних домах, а упавшее ограждение балкона повредило припаркованный автомобиль.
До этого при взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана погиб один человек. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей.