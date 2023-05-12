Парень в Троицке пнул коробку и подорвался SHOT: парень пнул коробку с газовым баллоном и устроил взрыв в троицкой многоэтажке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажном доме в подмосковном Троицке из-за взрыва газового баллона пострадал один человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Утверждается, что 18-летний парень нашел в подъезде неизвестную коробку и пнул ее. В ней находился баллон, который взорвался.

Юноша получил травму — открытый перелом ноги. На месте работают экстренные службы.

По информации «112», коробка лежала на балконе, а 18-летний молодой человек случайно на нее наступил.

Ранее в многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. Хлопок произошел в ночь на 21 апреля в пятиэтажном здании на улице Титова, возникший пожар перекинулся на соседние помещения.

Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие. По словам очевидца, ударной волной выбило дверь подъезда дома и окна в соседних домах, а упавшее ограждение балкона повредило припаркованный автомобиль.

До этого при взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана погиб один человек. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей.