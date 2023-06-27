Останкинскую телебашню «заминировали» второй раз за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинская телебашня

В телецентр на улице Академика Королева в Москве поступила новая угроза взрыва, сообщает Telegram-канал Mash. За последние 24 часа злоумышленники уже во второй раз «минируют» телебашню.

Проводится эвакуация персонала и посетителей телецентра. Здание обследуется полицией. В ближайшее время на место происшествия должны прибыть кинологи с собаками.

В прошлый раз сообщение о «минировании» телебашни поступило накануне вечером. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. По сообщениям Telegram-каналов, у башни была обнаружена подозрительная коробка, но она оказалась пустой.

В конце мая восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Все угрозы отказались ложными. В первых числах прошлого месяца эвакуационные мероприятия прошли в 10 столичных школах из-за сообщений о заложенных бомбах. Ни одно из них не подтвердилось.

3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.