Несколько судов в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва Восемь районных судов Москвы эвакуировали после угрозы взрыва

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

22 мая восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. По словам собеседника, из зданий учреждений были в срочном порядке выведены работники и посетители. Пока ни одна угроза так и не подтвердилась.

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Чертановский, Басманный, Тушинский, Головинский, Останкинский, Кузьминский, Тимирязевский и Бутырский суды. Посетители и сотрудники учреждений были эвакуированы, — рассказали в Мосгорсуде.

При этом источник РИА Новости в Мосгорсуде подчеркнул, что сообщение о минировании поступило также в Пресненский районный суд, его посетители и работники также были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 мая от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, ни одно из которых не подтвердилось. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.

27 апреля все станции метро получали сообщения о минировании. Ложные уведомления приходили по электронной почте. В январе анонимы «заминировали» все торговые центры в Москве. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев обвинял в подобных правонарушениях Украину.