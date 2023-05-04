Более тысячи сообщений о минировании поступило службам в Москве 3 мая

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Москве 3 мая от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, ни одно из которых не подтвердилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес свыше 1 тыс. объектов города. Среди них — станции метро, школы, больницы, районные суды, военкоматы и здания органов государственной власти, — сообщил источник.

Проводилась выборочная эвакуация, которая затронула более двух тысяч человек. Уже утром 3 мая сообщалось об эвакуации учеников более десяти московских школ. Из школы в Бескудниковском проезде эвакуированы более 570 человек.

27 апреля все станции метро получали сообщения о минировании. Ложные уведомления приходили по электронной почте. В январе анонимы «заминировали» все торговые центры в Москве. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев обвинял в подобных правонарушениях Украину.