В Москве пригрозили взорвать более 10 школ ТАСС: в Москве эвакуируют более 10 школ из-за сообщений о минировании

Более чем в 10 школах проводятся эвакуации учеников и педсостава после сообщений о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, из образовательного учреждения в районе Бескудниково были эвакуированы 570 человек. На места приезжают оперативные службы. Проверка уже проводится в здании школы на Дубнинской улице.

В настоящее время поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в не менее 10 школах в разных районах Москвы. В некоторых из них учеников и преподавателей в целях безопасности эвакуируют. Так, из школы в Бескудниковском проезде эвакуированы более 570 человек, — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем столичных служб.

Ранее сообщалось, что в Чите 15-летняя ученица сорвала занятия в школе анонимным сообщением о минировании из-за несделанного реферата по химии. Из учебного заведения были эвакуированы 180 человек. Теперь школьнице грозит пять лет лишения свободы.