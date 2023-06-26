В Москве «заминировали» Останкинскую телебашню В Москве сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинская телебашня

Останкинская башня в Москве эвакуирована из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На место прибыли сотрудники Росгвардии и кинологи.

В настоящее время в целях безопасности все посетители Останкинской башни эвакуированы. На месте работают оперативные службы, в том числе кинологи, — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, возле телебашни обнаружен подозрительная коробка. Позже выяснилось, что она была пустой.

Ранее восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. 3 мая от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, ни одно из которых не подтвердилось. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.

27 апреля все станции метро получали сообщения о минировании. Ложные уведомления приходили по электронной почте. В январе анонимы «заминировали» все торговые центры в Москве.