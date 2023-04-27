В Москве сообщили о минировании всех станций метро Все станции московского метро утром получили анонимные сообщения с угрозой минирования

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Все станции московского метро получили анонимные сообщения с угрозой минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. На данный момент в столичном метро проводятся проверки силами дежурных по станциям: сообщение об угрозе, предположительно, пришло с Украины.

Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро — станции метрополитена Москвы, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве на станции метро «Лермонтовский Проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Специалисты устанавливают, является ли граната боевой или нет. Для проверки подозрительного предмета на место вызвали кинологов.

9 апреля в Москве на станции метро «Электрозаводская» загорелся один из вагонов поезда. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Из-за инцидента было затруднено движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Было временно приостановлено движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Курская».