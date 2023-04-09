На синей ветке столичного метро загорелся поезд В Москве на станции метро «Электрозаводская» загорелся поезд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Электрозаводская» загорелся один из вагонов поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам источника, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники правоохранительных органов проверяют состав. Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро затруднено.

В одном из вагонов метро на станции «Электрозаводская» произошло возгорание. Причина происшествия — короткое замыкание, — сказал собеседник ТАСС.

Столичный дептранс в Telegram подтвердил временную приостановку движения поездов от станции «Партизанская» до станции «Курская». В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

В 19:20 дептранс сообщил, что движение поездов восстановлено.

В феврале на станции метро «Спортивная» в Москве произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.

30 августа 2022 года на станции метро «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.