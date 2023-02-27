На станции метро в Москве произошло возгорание На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление

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Станция метро «Спортивная»

На станции метро «Спортивная» в Москве произошло возгорание, сообщили NEWS.ru в главном управлении МЧС России по столице. По информации ведомства, возгорание случилось в одном из вагонов на площади один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.

27 февраля 2023 года в 20:32 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в станции метро «Спортивная», Сокольническая линия. По прибытию пожарно-спасательных подразделений — на станции задымление. Один состав находится на станции. Еще один состав находится в тоннеле, в нем людей нет. Проводятся работы по ликвидации. Сотрудниками метрополитена проведена эвакуация, количество людей уточняется, — указано в сообщении.

Позже в МЧС добавили, что в 21:05 пожар был потушен.

В Дептрансе Москвы сообщили, что на Красной (Сокольнической) ветке остановили движение поездов от «Парка культуры» до «Университета». «Спортивную» временно закрыли на вход. Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы отметило, что произошло замыкание проводки. Из метро эвакуировали более 100 человек.

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил 30 августа 2022 года, что на станции метро «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.

Позднее пассажира метро Москвы, разлившего едкое химическое вещество на станции «Владыкино», арестовали на семь суток за несоблюдение правил транспортной безопасности.