«Горло до сих пор болит»: очевидцы о закрытии станции в московском метро Очевидцы рассказали о закрытии станции «Владыкино» в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы в беседе с NEWS.ru рассказали о ситуации на станции московского метро «Владыкино». Ранее станцию закрыли по требованию полиции. Пассажиры сообщают, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, по словам очевидцев, на станции пахло хлором или белизной.

Мне повезло, что я сел в предпоследний вагон, ближе к выходу. Когда дверь открылась — я почувствовал резкий и достаточно едкий запах. По моему мнению, это был запах хлорки с какими-то химвеществами. Было достаточно тяжело дышать. Я закрыл нос футболкой. А работница метрополитена стояла у эскалатора в маске. Я старался особо не дышать. Но вот, спустя час у меня до сих пор кружится голова, — отметил один из пассажиров.

Другие также заметили людей в противогазах в метро.

Сотрудник с бейджиком сообщил про пакет с химией и людей в противогазах. Поверила ему сразу же, пахло очень сильно. Горло до сих пор болит, — рассказала девушка.

30 августа в Москве станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии была закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки.

Причина закрытия пока неизвестна. Однако по данным Telegram-канала «Новости Москвы», на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Вещество и его пары токсичны. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.