Станцию метро «Владыкино» закрыли по требованию полиции

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки, — говорится в сообщении.

Причина закрытия пока неизвестна. Однако по данным Telegram-канала «Новости Москвы», на станции «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Пары вещества токсичны и могут вызвать отек легких. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.

Ранее стало известно, что в подземном переходе станции «Александровский сад» возник конфликт между тремя мужчинами, который вскоре перерос в драку. Во время ссоры один из них неудачно перепрыгнул стеклянные створки турникетов, разбив их, а также распылил в сторону оппонентов газовый баллончик.