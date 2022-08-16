Трое мужчин подрались у входа в метро «Александровский сад» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро в подземном переходе станции «Александровский сад» возник конфликт между тремя мужчинами, вскоре он перерос в драку, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, во время ссоры один из мужчин неудачно перепрыгнул стеклянные створки турникетов, разбив их, а также распылил в сторону оппонентов газовый баллончик.

В Москве в вечернее время в подземном переходе станции метро «Александровский сад» Филевской линии между тремя пассажирами возник конфликт, переросший в потасовку, — говорится в сообщении.

На следующий день всех участников потасовки задержали. В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее массовая драка между подростками произошла в дагестанском городе Дербент. Три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них скончался. Установлено, что за несколько дней до инцидента двое молодых людей поссорились, позже они решили выяснить отношения при участии друзей.