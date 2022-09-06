Разливший химпрепарат на станции «Владыкино» мужчина арестован на 7 суток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир метро Москвы, разливший едкое химическое вещество на станции «Владыкино», арестован на 7 суток за несоблюдение правил транспортной безопасности, сообщает столичный Департамент транспорта. Ранее из-за инцидента по просьбе полиции станцию закрыли более чем на час, поезда следовали без остановки.

На гражданина полицией был составлен протокол и дело передали в суд. Его признали виновным в совершении административного нарушения и назначили наказание в виде 7 суток ареста за несоблюдение правил транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что проносить с собой любые опасные предметы и жидкости в метро категорически запрещено, так как в этом случае опасности подвергается не только пассажир, но и все окружающие.

Ранее Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что на станции «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Некоторые пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.

Эксперт центра судебных химических исследований ООО «Судхимэксперт» Михаил Косточка предположил в беседе с NEWS.ru, что при инциденте на «Владыкино» могла произойти утечка хлора. По его словам, бром более тяжелый, а вот хлор гораздо более летучий.