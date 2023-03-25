Ошибка хирургов оставила москвича почти с закрытым ртом на 10 лет Baza: москвич 10 лет требует наказать врачей, забывших бур у него во рту при операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич на протяжении десяти лет живет с почти не открывающимся ртом из-за того, что врачи забыли изъять кусок бура у корня его зуба, пишет Telegram-канал Baza. Ему провели повторную операцию, однако на месте бура образовался бугор, из-за которого москвич больше не может нормально открывать рот. Сообщается, что в 2012 году мужчина обратился в полицию с заявлением на врачей, однако результатов это не дало.

Baza пишет, что в 2011 году мужчине назначили операцию в московском челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, чтобы исправить вывих сустава. Во время операции у врачей отломился бур, и его кусок с леской забыли достать из корня зуба пациента. После операции пациент стал испытывать сильные боли, однако операция по извлечению предмета проблему не решила. Теперь мужчина может открывать рот максимум на 3,8 сантиметра

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