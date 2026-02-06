Опубликованы первые кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Телеканал «Звезда» опубликовал первые кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева, которое произошло на Волоколамском шоссе в Москве. По его информации, сейчас территория оцеплена, работает полиция, следователи и криминалисты.

Преступник открыл стрельбу по военнослужащему в жилом доме. Он произвел несколько выстрелов, после чего скрылся. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Как отметил военкор Юрий Котенок, Алексеев находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что киллер, напавший на Алексеева, поджидал его в засаде на лестничной клетке этажом выше. Нападавший дождался, когда офицер выйдет из квартиры, после чего выстрелил. К прибытию врачей генерал потерял значительный объем крови. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю. Взрыв готовил террорист-смертник по заданию украинских спецслужб. Мужчину задержали, когда он пытался пронести через КПП «колонку» с самодельным взрывным устройством внутри.