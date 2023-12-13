Охранников столичного ТЦ арестовали после поножовщины Охранников московского ТЦ арестовали за покушение на убийство после поножовщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве суд арестовал двух охранников, обвиняемых в нападении на мужчин с использованием ножа в одном из барбершопов торгового центра, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Суд решил содержать обвиняемых под стражей в связи с уголовным делом.

С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, — заявили в прокуратуре.

По версии следствия, 10 декабря один из обвиняемых нанес ножевые ранения двум сотрудникам барбершопа, второй нападавший избил их. Пострадавшие были доставлены в больницу. На данный момент их состояние стабильное. Уголовное дело было заведено по статье о покушении на убийство и умышленном причинении вреда здоровью группой лиц.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский пояснил, что нож не является штатным оружием охранника торгового центра, поэтому ему грозит уголовная статья с реальным сроком. По словам юриста, закон о частной детективной и охранной деятельности позволяет охранникам применять оружие для отражения группового или вооруженного нападения. Камеры не зафиксировали это обстоятельство.