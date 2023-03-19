Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы. Возгорание произошло в квартире дома в Духовском переулке. Один человек, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна. Опубликованы кадры с места происшествия. Установление всех обстоятельств проконтролирует прокуратура Москвы, сообщили в Telegram-канале ведомства. Столичный СК начал проверку.

По предварительной информации, мужчины накануне возгорания распивали спиртные напитки, впоследствии один из мужчин выпрыгнул из квартиры, спасаясь от пожара. Он госпитализирован. Тело еще одного мужчины обнаружено в квартире после тушения. Информация о втором пострадавшем уточняется, — сообщили в столичной прокуратуре

СК начал проверку по факту гибели человека при пожаре, сообщили в Telegram-канале ведомства.

После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело мужчины, двое мужчин спаслись они доставлены в столичную больницу для оказания медицинский помощи. По предварительным данными причинной пожара явилась неисправность электрической проводки, — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, возгорание произошло на пятом этаже дома. Что стало причиной, пока не известно. Сведений о состоянии пострадавших не поступало. Пожар уже ликвидирован.

18 марта на востоке Москвы загорелось здание бывшего супермаркета на Новокосинской улице. Огонь охватил 100 квадратных метров, при пожаре обрушилась крыша здания. Никто не пострадал.