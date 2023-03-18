Закрытый супермаркет загорелся на востоке Москвы РЕН ТВ: крыша обрушилась при пожаре в здании бывшего супермаркета на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы вспыхнуло здание бывшего супермаркета, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Пожар произошел в неэксплуатируемом строении на Новокосинской улице, в котором раньше располагался магазин одной из крупных торговых сетей. Очевидцы запечатлели охваченное огнем здание на видео. В результате пожара обрушилась крыша.

Вот только что крыша обвалилась. «Пятерочка» бывшая, — сказал очевидец, снявший пожар на видео.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Здание бывшего магазина уже потушили. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

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