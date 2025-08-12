Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:35

Нетрезвый россиянин агрессивно пытался попасть в монастырь «на прогулку»

Росгвардия: нетрезвого москвича задержали после попытки проникнуть в монастырь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нетрезвый житель Москвы был задержан при агрессивной попытке проникнуть в мужской монастырь, сообщили NEWS.ru в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице. Свой поступок правонарушитель объяснил желанием прогуляться по монастырю. Его доставили в отделение полиции.

К росгвардейцам обратился охранник и сообщил, что неизвестный мужчина, от которого исходит сильный запах алкоголя, пытался пройти на территорию православной обители. Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал, — сказано в сообщении.

До этого главу Федерации ММА на Алтае Алексея Калбукова зарезали на свадьбе в селе Тюнгур в Усть-Коксинском районе. Как передает пресс-служба СК по республике, нетрезвый подозреваемый подошел к сидящему за столом мужчине и ножом нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего своей возлюбленной. Предотвратить убийство помогли соседи, которых насторожили крики из квартиры. Силовики задержали подозреваемого и передали полиции. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

